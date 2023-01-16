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Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область.  Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів… Уночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що постраждалих немає.

"У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередачі та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, та минулося без атак", - додав Рзніченко.

Нагадаємо, минулої доби ворог тричі відкривав вогонь по Нікопольському району.

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