Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів… Уночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що постраждалих немає.

"У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередачі та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, та минулося без атак", - додав Рзніченко.

Нагадаємо, минулої доби ворог тричі відкривав вогонь по Нікопольському району.