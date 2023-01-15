Головне за день. Неділя, 15 січня

Тридцять загиблих унаслідок ворожого удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, обстріл будівлі Червоного Хреста в Херсоні, авіакатастрофа в Непалі. Яким запам’ятається 326-й день повномасштабної війни.

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої вчора росіянами, дістали тіло ще одного мирного мешканця. Загалом наразі відомо про 30 загиблих.

“Буквально 20 хвилин тому витягли з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином, на даний момент ця ворожа атака забрала вже 30 життів, і рятувальна операція все ще триває”, – розповіла радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко. За її словами, під завалами можуть бути від 30 до 40 людей. До лікарень звернулося 75 постраждалих.

Станом на 20:20 неділі на місці потрапляння російської ракети в багатоповерхівку у Дніпрі врятовано 39 людей, серед них – шестеро дітей. Поранення отримали 75 мирних жителів, з них 14 – діти.

ДСНС України зазначає, що отримано 45 повідомлень про безвісти зниклих осіб. Перебування 11 людей наразі встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.

Місцеві органи влади організували тимчасове проживання 43 постраждалих, які звернулися за допомогою. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування, видачі одягу та речей першої необхідності. Психологи ДСНС надали допомогу 85 людям. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала сім ударів по районах зосередження російських окупантів, а також двох ударів по позиціях протиповітряної оборони.

Противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Ворог не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 15 січня – в новині.

Сьогодні вдень окупанти обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Через обстріл виникла серйозна пожежа. “Ворог знав, куди завдає удару. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко”, – зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич додав, що ворог також поцілив і в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.

“Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли рашисти й приватні та багатоквартирні будинки. Атакували й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 18:30 було відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, з них один у важкому стані.

Ракета Х-22, якою, за даними українських військових, російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі, є неточною, відтак зазвичай призводить до людських жертв.

За попередніми даними, російські війська застосували крилату ракету Х-22. Цей тип боєприпасів «призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення». «Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин», – констатує Офіс генпрокурора.

За повідомленням, такі ж ракети російські війська раніше випускали по Сергіївці та Кременчуку. Офіс додає, що Х-22 може запускати лише один російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Х-22 "Буря" — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Після масованого удару росіян по Україні 14 січня українцям необхідно готуватися до "важких днів", повідомив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, у населених пунктах застосовуватимуться не тільки планові, а й аварійні відключення світла.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", - повідомив він.

Сахарук сказав, що аварійні відключення можуть "тривати не один день", тому що ситуація досі складна.

Додамо, що і до масованого удару росіян по Україні 14 січня в деяких населених пунктах зокрема Київщини світло з'являлося загалом на п'ять-сім годин на добу.

У Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара.

На його борту були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

Yeti Airlines – непальська авіакомпанія, один з найбільших авіаперевізників у країні.

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