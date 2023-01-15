Люди не постраждали.

Російські війська протягом дня завдали 44 удари по прикордонних громадах Сумській області. Внаслідок атак пошкоджені школа, шкільний стадіон і дитячий садок.

Про це повідомив у Facebook голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Дмитро Живицький у Facebook

По прикордонню Краснопільської громади ворог випустив 12 мін, а також скинув з безпілотника два вибухові пристрої. Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, 15 “прильотів”. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівка.

Середино-Будська і Хотінська громади теж зазнали мінометних обстрілів з боку російських військових (три і 14 “прильотів” відповідно). У Кіндратівці Хотінської громади обстрілом пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон.

У всіх випадках без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали по Сумщині 63 удари.