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Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Сумщини пошкоджені школа і дитячий садок

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Сумщини пошкоджені школа і дитячий садок
Фото: Дмитро Живицький у Facebook

Російські війська протягом дня завдали 44 удари по прикордонних громадах Сумській області. Внаслідок атак пошкоджені школа, шкільний стадіон і дитячий садок.

Про це повідомив у Facebook голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Дмитро Живицький у Facebook

По прикордонню Краснопільської громади ворог випустив 12 мін, а також скинув з безпілотника два вибухові пристрої. Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, 15 “прильотів”. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівка.

Середино-Будська і Хотінська громади теж зазнали мінометних обстрілів з боку російських військових (три і 14 “прильотів” відповідно). У Кіндратівці Хотінської громади обстрілом пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон.

У всіх випадках без жертв і постраждалих.

 

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали по Сумщині 63 удари. 

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