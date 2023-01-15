Фото: Роман Чоп

Станом на 20:20 неділі у місті Дніпро врятовано 39 людей, серед них – шестеро дітей. Поранення отримали 75 мирних жителів, з них 14 – діти.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що отримано 45 повідомлень про безвісти зниклих осіб. Перебування 11 людей наразі встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.

Місцеві органи влади організували тимчасове проживання 43 постраждалих, які звернулися за допомогою. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування, видачи одягу та речей першої необхідності. Психологи ДСНС надали допомогу 85 людям. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Нагадаємо, станом на 19:00 було відомо про 30 загиблих людей внаслідок російської ракетної атаки на Дніпро 14 січня.