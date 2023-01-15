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Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі

Перед цим він пояснив свою заяву втомою і недосипанням.

Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Фото: скрин відео

Радник Офісу Президента Олексій Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО.

Арестович також розмістив у соціальних мережах інший пост, в якому навів нову версію своїх слів.

"Я відкликав вибачення. Спасибі добрим людям, розбудили і порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 по 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися". Будучи навіть радикально втомленим, обмовки - що моє припущення про ракету ППО, усього лише - версія, яку ще треба перевіряти, я у висловлювання вставив", - написав він.

Перед цим у видаленому пості він пояснив свою заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

"Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з ... "надстроковою та надважливою" інформацією", - пояснив він.

За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу "інформаційних та практичних" процесів.

Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили", - розповів Арестович.

Увечері 14 січня Арестович у програмі "Фейгін лайв" заявив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, нібито збили сили ППО, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула. Цю заяву одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи її за офіційну позицію України.

Нагадаємо, що на тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі нібито збитої українською ППО ракети в Повітряних силах наголосили, що всі коментатори повинні поширювати перевірені дані. Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22.

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