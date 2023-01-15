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Ракетний удар по Дніпру: вже 25 загиблих

Розшукуються 43 людини.

Ракетний удар по Дніпру: вже 25 загиблих
Фото: ДСНС

Кількість жертв російського ракетного удару у Дніпрі збільшилась до 25 людей.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм.

"Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир", - написав Зеленський.

Біля місця трагедії встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних елементів тривають. 

Нагадаємо, що 15 січня рятувальники у Дніпрі дістали жінку з-під завалів будинку, який зруйнував ракетний удар росіян.

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