Терміни відключень світла можуть стати тривалішими, - Укренерго

Після вчорашньої масованої ракетної атаки армії РФ збільшився дефіцит електроенергії, тому терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах, зазначають енергетики.

«Вчора (14 січня – ред.) ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей», – йдеться в повідомленні.

Із огляду на це, обмеження діятимуть протягом всієї доби неділі, 15 січня. При цьому «Укренерго» попереджає, що при їхньому перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.

Раніше у компанії ДТЕК повідомили, що через атаку 14 січня у населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.