Уночі Росія тричі обстріляла Нікопольський район

Цієї ночі російський ворог тричі відкривав вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Стріляли по кількох громадах.
Поо Червоногригорівській громаді вели вогонь із артилерії. Наслідки зʼясовуються, повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Також під обстрілом перебувала Марганецька громада. Там влучили у лінії електропередач.
"Через це припинено роботу насосної станції (без води залишились 9 населених пунктів, близько 60 000 абонентів). Енергетики ліквідують пошкодження як тільки дозволить безпекова ситуація. По м. Нікополь окупанти також завдали удару зі ствольної артилерії. Наслідки з‘ясовуються", – написав він.
У Дніпрі внаслідок влучання російської ракети Х-22 в житловий будинок знищено 72 квартири, пошкоджено 230. Кількість жертв продовжує встановлюватися, станом на ранок відомо про 20 загиблих і 73 поранених.
Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що зараз Україна не має таких систем ППО, які були б здатні збивати надзвукові Х-22.