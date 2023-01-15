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Уночі Росія тричі обстріляла Нікопольський район

У Марганецькій громаді через влучання в лінію електропередач знеструмлена насосна станція. 

Уночі Росія тричі обстріляла Нікопольський район
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Цієї ночі російський ворог тричі відкривав вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Стріляли по кількох громадах.

Поо Червоногригорівській громаді вели вогонь із артилерії. Наслідки зʼясовуються, повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

Також під обстрілом перебувала Марганецька громада. Там влучили у лінії електропередач. 

"Через це припинено роботу насосної станції (без води залишились 9 населених пунктів, близько 60 000 абонентів). Енергетики ліквідують пошкодження як тільки дозволить безпекова ситуація. По м. Нікополь окупанти також завдали удару зі ствольної артилерії. Наслідки з‘ясовуються", – написав він.

У Дніпрі внаслідок влучання російської ракети Х-22 в житловий будинок знищено 72 квартири, пошкоджено 230. Кількість жертв продовжує встановлюватися, станом на ранок відомо про 20 загиблих і 73 поранених. 

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що зараз Україна не має таких систем ППО, які були б здатні збивати надзвукові Х-22. 

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