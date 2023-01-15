Головне за ніч. Неділя, 15 січня

Розбирання завалів та жалоба у Дніпрі, відбиті атаки противника на Донбасі, новий космодром в Швеції.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу через обстріл російською армією житлового будинку, унаслідок якого постраждали десятки людей.

На місці прильоту всю ніч працювали рятувальні служби, психологи ДСНС, встановлено пункти обігріву. До розбирання завалів залучено 520 осіб.

Станом на 7:25 ранку 15 січня відомо про 18 загиблих і 73 поранених. Врятовано 38 людей. Доля ще принаймні 40 людей невідома.

"Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тон уламків", – повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Серед жертв – одна дитина, серед поранених їх 14, йдеться у повідомленні МВС.

Немає жодних сумнів у тому, що 14 січня у багатоповерхівку по вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі влучила одна з п’яти крилатих ракет Х-22, випущених Росією.

“14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря”, – зазначено у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15:30 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги. Радіолокаційні засоби виявили приблизне місце запуску, висоту, швидкість польоту.

Військові наголошують, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони.

“Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів”, – додають захисники.

У Повітряних силах наголосили, що перехоплювати такі повітряні цілі здатні лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T).

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Противник завдав трьох авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.

Наша авіація минулої доби завдала пʼятьох ударів по районах зосередження окупантів. Також збито БпЛА типу "орлан-10".

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 січня - в нашій новині.

Після масованої ракетної атаки Росії 14 січня керованість та цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий.

За словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, складна ситуація на Харківщині та Львівщині.

“Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше”, – зазначив він.

Найвище політичне керівництво Європи офіційно відкрило 13 січня новий космодром в космічному центрі Есрейндж в Кіруні, на крайній півночі Швеції.

Політики пообіцяли використовувати об'єкт як платформу для доставки супутників на орбіту, щоб потенційно забезпечити все – від моніторингу зміни клімату неба до послуг зв'язку .

“Як перший орбітальний стартовий майданчик на материку, космодром Есрейндж пропонує незалежні європейські ворота в космос. Майбутнє ЄС як космічної сили також буде написано у Швеції”, – заявила на церемонії відкриття президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Майданчик у Кіруні вважається стратегічно важливим для ЄС не лише тому, що супутники виконують важливі функції, такі як моніторинг океанів та забезпечення широкосмугового зв'язку, а й через геополітичну напруженість у відносинах з Росією.

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