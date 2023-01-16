Росія відмовилася надати Україні список вивезених дітей, - омбудсман

Російська сторона не погодилася надати список дітей, вивезених із України, які не хочуть там залишатися. При цьому РФ заявила про готовність їх передати.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що під час консультацій із Тетяною Москальковою в Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватися максимально швидко.

"По дітях працюємо окремо. Можу публічно сказати, що маємо кілька позитивних випадків, коли саме за сприяння Москалькової нам повернули дітей. Ми погодили, що питання возз’єднання сімей має вирішуватися максимально швидко, і тут немає про що вести якісь перемовини. Тобто, діти з однієї сторони, батьки або родина – з іншої, треба зробити так, щоб вони возз’єдналися. Зі свого боку, вона задала запитання, а якщо буде випадок, коли родичі у нас (у РФ, - ред.), а діти у вас (в Україні, - ред.). Сказав, що діє такий самий підхід. Якщо ми будемо бачити, що це прямі родичі й діти у нас виявляють бажання возз’єднатися з ними, то і ми будемо розглядати цю можливість, щоб їм допомогти. Тому зараз звертаюся до рідних (батьків та інших родичів, якщо батьки загинули) тих дітей, які опинилися на території РФ: звертайтеся до нас, надавайте інформацію, ми будемо сприяти поверненню", - розповів Лубінець.

Він також розповів, як діятимуть у випадках, коли українських дітей вже віддали на усиновлення в РФ.

"Якщо ми домовилися про такий підхід повернення дітей, то так. Зауважу, що Москалькова сама сказала, що у них є діти, які не хочуть перебувати в Росії, але не мають контакту зі своїми рідними, і вони готові їх передати. Але вони не погодилися передати нам список цих дітей, щоб ми шукали родичів…", - сказав омбудсман.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей до РФ.

Станом на початок січня 2023 року Україні вдалося розшукати 8 744 дітей.