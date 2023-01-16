Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Повідомлення про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 були помилковими, - Ігнат
Повідомлення про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 були помилковими, - Ігнат
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 35 осіб (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 35 осіб (оновлено)
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли Запоріжжя, серед поранених – двоє дітей

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Російські війська обстріляли Запоріжжя, серед поранених – двоє дітей
Фото: t.me/kurtievofficial

Російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя. В результаті троє людей дістали поранення, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram секрета міської ради Анатолій Куртєв.

"На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики і комунальники. Всім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев’яти і п’ятнадцяти років", – написав він.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Нагадаємо, місто Запоріжжя та область регулярно зазнають російських обстрілів. 12 січня внаслідок російських обстрілів Гуляйполя загинула жінка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також