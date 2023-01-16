Є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя. В результаті троє людей дістали поранення, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram секрета міської ради Анатолій Куртєв.

"На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики і комунальники. Всім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев’яти і п’ятнадцяти років", – написав він.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Нагадаємо, місто Запоріжжя та область регулярно зазнають російських обстрілів. 12 січня внаслідок російських обстрілів Гуляйполя загинула жінка.