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Внаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя загинула жінка

Також внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі й обладнання місцевого комунального підприємства.

Внаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя загинула жінка
Фото: Telegram-канал Олександра Старуха

Внаслідок російських обстрілів Гуляйполя Запорізької області загинула жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Від ворожих обстрілів продовжує потерпати наше героїчне Гуляйполе. Сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства. На жаль, одна жінка, 1949 року народження, загинула. Щирі співчуття її рідним та близьким”, - написав Олександр Старух. 

Він зазначив, що також з-під завалів рятувальники витягли чоловіка. Йому вже надається необхідна медична допомога. Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста.

Нагадаємо, росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара. Окупанти рухаються по тілах своїх загиблих бійців.

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