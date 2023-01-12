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Зеленський обговорив із президентом Кіпру безпекові виклики

Також Зеленський подякував за гуманітарну допомогу для України.

Зеленський обговорив із президентом Кіпру безпекові виклики
Фото: Іван Станіславський

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом безпекові виклики і подякував за гуманітарну допомогу й готовність підтримувати санкції проти Росії.

Про це глава держави повідомив у Twitter. 

“З Президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора”, - написав президент.

Нагадаємо, українці назвали Зеленського "Політиком року-2022", на другому місці - Залужний. По 2% опитаних назвали також Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу.

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