У Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідером Литви Гітанасом Науседою.

Про це президент Зеленський написав у Телеграм.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит", – написав Володимир Зеленський.

Також Зеленський, Дуда і Науседа підписали спільну заяву президентів Люблінського трикутника.

“Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, України Володимир Зеленський. Сьогодні у Львові було підписано спільну заяву президентів Люблінського трикутника”, - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі у Twitter.

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

🇵🇱🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/c9k8V0QI7C — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда значну частину новорічного привітання присвятив Україні та розвʼязаній проти нею війні.

22 грудня президент Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою, повертаючись зі США.