Президент Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою, повертаючись зі США.

Як ідеться на сайті глави держави, зустріч відбулася в Жешуві.

Президенти підсумували цей рік та обговорили стратегію розвитку двосторонніх відносин і взаємодії на міжнародному рівні в 2023 році. Також ішлося про гуманітарні питання і посилення обороноздатності України.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Зеленський у середу вранці, 21 грудня, прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом. На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці.