Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
ГоловнаПолітика

Повертаючись зі США, Зеленський провів зустріч із Дудою

Обговорили посилення обороноздатності України та гуманітарні питання.

Повертаючись зі США, Зеленський провів зустріч із Дудою
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою, повертаючись зі США.

Як ідеться на сайті глави держави, зустріч відбулася в Жешуві.

Президенти підсумували цей рік та обговорили стратегію розвитку двосторонніх відносин і взаємодії на міжнародному рівні в 2023 році. Також ішлося про гуманітарні питання і посилення обороноздатності України.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Зеленський у середу вранці, 21 грудня, прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом. На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також