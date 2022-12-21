США збираються визнати Росію державою-агресором, а не державою-спонсором тероризму, - The Hill

Вірогідно, це ні в якому разі не покарає Росію і не допоможе українському народу.

Керівництво Конгресу працює над швидким внесенням законопроекту про засудження Росії як держави-агресора на тлі планів президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон, повідомляє The Hill.

Це визнання надасть президенту нові повноваження щодо санкцій проти російських посадовців. Однак представник Республіканської партії Палати представників назвав це частковою відповіддю на вимогу президента України Володимира Зеленського, щоб США визнали Росію державою-спонсором тероризму.

Статус держави-спонсора тероризму ізолює Москву на міжнародному рівні та змусить США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем. Адміністрація Байдена відхилила цю спробу, заявивши, що це зв’яже руки США у взаємодії з Росією загалом і завадить адміністрації будь-яким дипломатичним зусиллям припинити війну Росії проти України.

«Зеленський попросив визнати державу (Росію, - ред.) спонсором терору, і натомість адміністрація Байдена сказала, що не буде підтримувати це, але придумала альтернативне визначення, яке навіть не існує згідно з внутрішнім або міжнародним законодавством США — для цього немає правових підстав. Це половинчастий піар-захід, який ні в якому разі не покарає Росію і не допоможе українському народу», – сказав The Hill представник Конгресу, знайомий з переговорами.

У версії проєкту тексту, який ексклюзивно отримав The Hill, говориться, що президент, після введення в дію цього закону, може визнати Росію «державою-агресором» і має повноваження «визначити будь-яку іноземну країну» державою-агресором, якщо президент впевнений, що країна бере участь у актах агресії проти України.

Українські офіційні особи розповіли The Hill, що статус "держави-агресора" не відповідає їхнім запитам щодо визначення Росії як "держави-терориста", але підтримують цей захід як спосіб описати Росію як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів.

У кінці листопада Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не готові ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім підтвердив надання Україні системи ППО Patriot. У новому пакеті військової допомоги на майже 2 млрд доларів США нададуть Україні систему ППО Patriot.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Сполучених Штатів.