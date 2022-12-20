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Вибух гранатомета у Польщі: заступника голови ДСНС України відсторонили, - Камінський

В українському відомстві цю заяву польского МВС ще не коментували.

Вибух гранатомета у Польщі: заступника голови ДСНС України відсторонили, - Камінський
Маріуш Камінський
Фото: Вікіпедія

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар відсторонений від посади. Це сталося через нещодавній інцидент, коли у Варшаві подарований начальнику польської поліції Ярославу Шимчику гранатомет вибухнув. Тоді травми отримали дві особи.

Про це Маріуш Камінський написав у Twitter. 

“Я отримав інформацію, що відповідальний за передачу подарунка начальнику польської поліції Ярославу Шимчику заступник голови ДСНС генерала Дмитро Бондар відсторонений від посади”, - зазначив Камінський.

Він додав, що, за його даними, в Україні щодо інциденту відкрито кримінальне провадження. 

Зазначимо, що в українському відомстві цю заяву польского МВС ще не коментували. При цьому у розділі “Керівництво” на сайті ДСНС України Дмитро Бондар все ще значиться заступником голови

Нагадаємо, у Польщі 14 грудня в приміщенні Головного управління поліції пролунав вибух. Здетонував один із подарунків, які начальник поліції привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС. За попередніми даними, це був снаряд протитанкового гранатомета

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