Вибух гранатомета у Польщі: заступника голови ДСНС України відсторонили, - Камінський

В українському відомстві цю заяву польского МВС ще не коментували.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар відсторонений від посади. Це сталося через нещодавній інцидент, коли у Варшаві подарований начальнику польської поліції Ярославу Шимчику гранатомет вибухнув. Тоді травми отримали дві особи.

Про це Маріуш Камінський написав у Twitter.

“Я отримав інформацію, що відповідальний за передачу подарунка начальнику польської поліції Ярославу Шимчику заступник голови ДСНС генерала Дмитро Бондар відсторонений від посади”, - зазначив Камінський.

Він додав, що, за його даними, в Україні щодо інциденту відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, що в українському відомстві цю заяву польского МВС ще не коментували. При цьому у розділі “Керівництво” на сайті ДСНС України Дмитро Бондар все ще значиться заступником голови.

Нагадаємо, у Польщі 14 грудня в приміщенні Головного управління поліції пролунав вибух. Здетонував один із подарунків, які начальник поліції привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС. За попередніми даними, це був снаряд протитанкового гранатомета