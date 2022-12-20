Вибух гранатомета у Польщі: заступника голови ДСНС України відсторонили, - Камінський

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар відсторонений від посади. Це сталося через нещодавній інцидент, коли у Варшаві подарований начальнику польської поліції Ярославу Шимчику гранатомет вибухнув. Тоді травми отримали дві особи.
Про це Маріуш Камінський написав у Twitter.
“Я отримав інформацію, що відповідальний за передачу подарунка начальнику польської поліції Ярославу Шимчику заступник голови ДСНС генерала Дмитро Бондар відсторонений від посади”, - зазначив Камінський.
Він додав, що, за його даними, в Україні щодо інциденту відкрито кримінальне провадження.
Зазначимо, що в українському відомстві цю заяву польского МВС ще не коментували. При цьому у розділі “Керівництво” на сайті ДСНС України Дмитро Бондар все ще значиться заступником голови.
Нагадаємо, у Польщі 14 грудня в приміщенні Головного управління поліції пролунав вибух. Здетонував один із подарунків, які начальник поліції привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС. За попередніми даними, це був снаряд протитанкового гранатомета