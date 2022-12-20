Порошенко повідомив про блокування роботи пекарні в Херсоні, де планують пекти безкоштовний хліб

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час поїздки у Херсон повідомив, що за вказівкою влади блокується робота пекарні, яку спеціально встановили в одному з приміщень деокупованого міста. У пекарні волонтери планують виготовляти безкоштовний хліб для містян, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Шокований і обурений ситуацією навколо нашої пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб. Як розповіла нам активістка ГО «Справа Громад» Оксана Погомій, раптом почалися «палки в колеса» вже налагодженого процесу», – пояснив Порошенко.

За словами Порошенка, Оксана з ризиком для життя тримала український спротив в окупованому Херсоні, відкрито виступала проти російського режиму. Як розповіла жінка, ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл.

«Але комусь дуже «муляє» то хліб від Порошенка, то гуманітарний намет, то буржуйки, то ще щось. Тож «згори» спустили вказівку «пекарні не буде. ...Ми привезли і встановили сучасне нове обладнання. Наша команда готова забезпечити пекарню автономним водопостачанням та електрикою. Борошном, цукром, дріжджами і робочими руками. Пекарня готова працювати цілодобово і давати щодня не менше 600 кг безкоштовного хліба. Не потрібно нічого від чиновників, окрім дозволу на це приміщення. Наші активісти роблять все, щоб велика кількість херсонців мала можливість покуштувати, вдихнути, просто відчути запашний, свіжий український хліб. Бо люди, які прожили більше 8 місяців в окупації, ще й не мають грошей, не мають роботи. Не мають нічого, крім надії і віри в Україну, яку вони пронесли через жахи російського терору», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні треба продемонструвати піклування про херсонців і єдність, бо по переду важкі випробування.

«Хліб для херсонців ми обов’язково будемо пекти», – наголосив експрезидент.