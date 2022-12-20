Держава має убезпечити від маніпулювання релігією і використання її як знаряддя ворогом, — Єленський

Держава повинна дати релігійним організаціям можливість гідно висловлювати свої релігійні почуття, але при цьому убезпечити від маніпулювання релігією та використання її ворогом як зброю. Таку думку висловив новопризначений глава Держаної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, коментуючи LB.ua першочергові завдання, які стоять перед Держетнополітики, на його думку.

“Я ще не знаю, як влаштована ця Служба. Я знаю про її цілі й завдання, але мені треба розібратися, хто там працює. Я знаю людей, які фахово займаються релігією, етнополітикою, але точно не усіх. Необхідно поговорити, які вони бачать перед собою головні завдання, першочергові, які бачать завдання в сфері свободи совісті, у співпраці з іншими органами, які займаються правами і свободами громадян. І не тільки громадян, бо свобода совісті в Україні гарантується кожному”, - зазначив Єленський.

Він нагадав, що Державна служба реалізує політику в сфері свободи совісті і етнополітики, і “якщо з приводу етнополітики існує більше менш ясність, якою є ця політика, то в сфері свободи совісті існують дуже загальні визначення”.

“До того ж Україна взяла на себе зобов’язання перед релігійними організаціями такі, які вона не брала перед жодними іншими. Наприклад, Україна не має зобов’язань перед творчими спілками, щоб будувати спадщину радянського тоталітарного режиму. Згідно з законом, Україна такий обов’язок перед релігійними організаціями має, тому що релігійні організації були піддані найбільшому руйнуванню тоталітарним режимом, який діяв.

Тому у зв’язках з релігійними організаціями держава Україна повинна дати їм можливість гідно висловлювати свої релігійні почуття, а самим релігійним організаціям — всі умови, щоб вони здійснювали свою духовну, соціальну, благочинну та іншу соціально значущу діяльність”, - розповів глава Держетнополітики.

Крім того, за його словами, війна додала нових завдань.

“Це капеланська служба. Унікальна служба. Її не було в Україні. Я мав честь написати драфт першого розпорядження Кабміну в14 році про запровадження капеланської служби. Це важлива служба, тому що є ситуації, коли військового священника ніхто замінити не може — ні військовий психолог, ні командир. Наприклад, коли людина має справу з так званими фінальними значеннями. І Державна служба у справах релігії і етнополітики отримала мандат на діяльність у цій сфері, сприяти капеланській службі, службі військового духовенства. В нинішній час це важливо”, - розповів Єленський.

Також, відзначив очільник Держетнополітики, одним з надзвичайно важливих напрямів є убезпечення від маніпулювання релігією і використання її як знаряддя ворогом.

“Використання релігії у підривних цілях — це окрема історія, про це написані монографії. Ворог може використовувати або намагатися використовувати будь-кого, але ми маємо від цього убезпечити”, - каже Єленський.

“І, звичайно, ми маємо знайти золотий так званий перетин в політиці щодо національних меншин. Це питання дуже складне, це питання, яке постійно знаходиться в центрі європейської етнополітики. І цей золотий перетин означає, що національні спільноти повинні мати всі можливості для свого культурного, духовного розвитку, і водночас члени цих спільнот мають бути повністю інтегрованими в українське суспільство. Це дуже чутливе питання. Чутливе і для національних менших, і для тих, хто належить до українського етносу. Ми бачимо, що не всі національні меншини однаково приязно сприйняли закон про освіту, закон про мову. Важливо, щоб розвиток духовності, культурної і мовної самобутності не відбувався на шкоду українській мові, українській культурі”, - резюмував він.

Нагадаємо, Кабмін призначив Віктора Єленського на посаду голови Держетнополітики замість Олени Богдан, яку звільнили “через низку питань до її роботи”.