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США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії

Зокрема, США розкритикували генсека ООН Антоніу Гутерріша.

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування", - сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

При цьому Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що офіційні особи ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників. 

В свою чергу, Іран визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.

Нагадаємо, нещодавно керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу Іраном безпілотників Росії. Передача безпілотників суперечить резолюції Ради Безпеки ООН. 

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

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