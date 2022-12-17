Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних партнерів надати Україні надійний захист неба.

Про це президент повідомив у традиційному вечірньому зверненні до українців.

“Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу. І я вдячний кожному лідеру й кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор спрямований. Зокрема, я буду постійно нагадувати. Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що, коли ми отримаємо захист, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 грудня, рано вранці Росія випустила по Україні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та інших регіонах країни.