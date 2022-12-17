Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
ГоловнаПолітика

Зеленський вчергове попросив західних партнерів надати надійний захист неба над Україною

Тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою.

Зеленський вчергове попросив західних партнерів надати надійний захист неба над Україною
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до західних партнерів надати Україні надійний захист неба. 

Про це президент повідомив у традиційному вечірньому зверненні до українців. 

“Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу. І я вдячний кожному лідеру й кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор спрямований. Зокрема, я буду постійно нагадувати. Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що, коли ми отримаємо захист, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. 

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 грудня, рано вранці Росія випустила по Україні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та інших регіонах країни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також