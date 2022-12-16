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Мер Чернігова звернувся в СБУ та поліцію, заявляє, що за ним стежать

16 грудня близко 14.20 він помітив двох чоловіків спортивної статури, одягнених у шкіряні куртки та чорні в'язані шапки.

Мер Чернігова звернувся в СБУ та поліцію, заявляє, що за ним стежать
Владислав Атрошенко
Фото: скрін

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся із заявою до Служби безпеки і Національної поліції через стеження.

Про це Атрошенко повідомив у своєму Facebook.

За словами міського голови, 16 грудня близко 14.20 він помітив двох чоловіків спортивної статури, одягнених у шкіряні куртки та чорні в'язані шапки. Невідомі фотографували його будинок.

"Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження. Враховуючи, що фотографування цивільних об'єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим, а також стеження за мною невстановленими особами, прошу перевірити факти викладені у цій заяві, та вжити заходи, передбачені чинним законодавством", - йдеться в документі.

Фото: Facebook/Владислав Атрошенко

Нагадаємо, раніше Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.

Очільник Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що відсторонення від посади Атрошенка за адміністративне порушення – прецедент і виглядає як політичне протиборство. Сам Атрошенко повідомив, що буде оскаржувати вирок.

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