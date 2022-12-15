Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
ГоловнаПолітика

До Києва вже доставлені 4 ескаватори та 130 генераторів від уряду США для ремонту тепломереж, – Кличко

Генератори передані на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання.

До Києва вже доставлені 4 ескаватори та 130 генераторів від уряду США для ремонту тепломереж, – Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua/

Столиця отримала 4 екскаватори та понад 130 генераторів від уряду США. Це допоможе усувати пошкодження тепломереж, відновлювати та підтримувати теплопостачання киянам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“За програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проект енергетичної безпеки надав КП «Київтеплоенерго» на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів», - повідомляє Віталій Кличко.

Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть залучені в роботі.

“Наразі в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад «Київтеплоенерго». Щоденно вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт», - зазначає Кличко.

Дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також — для потреб диспетчеризації та зв’язку.

“Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами «Київтеплоенерго» у разі тривалої відсутності електропостачання», - наголосив Кличко.

За словами Віталія Кличка, столична влада прагне організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також