​Нардепи майже місяць не планують працювати у форматі пленарних засідань

Водночас, парламентарі запевняють, що за потреби зберуться в сесійній залі цього року.

Нардепи майже місяць планують не працювати у форматі пленарних засідань. Після вчорашнього пленарного засідання, коли проголосували за скандальний закон про містобудування, парламентарі не збираються засідати та ухвалювати рішення до 15 січня.

Про це LB.ua повідомили джерела в парламенті.

Водночас народні депутати запевняють, що за потреби зберуться в сесійній залі ще в цьому році.

Депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук наголосила, що залишається в столиці та працює над підготовкою нових законопроєктів.

"А хто куди розійшовся? Я в Києві, наприклад. Працюю над наступним євроінтеграційним законом… Але все термінове і важливе євроінтеграційне у цьому році ВР проголосувала вчора", - сказала вона.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин розповів LB.ua, що парламентарі можуть зібратися на засідання у будь-який момент.

"Це не зовсім коректна інформація (до середини січня), обіцяли зібрати вже на початку січня. За потреби зберуть і ще до кінця року. ВРУ не закривалася. Засідання триває. Ми в Києві, тому це питання просто скликання. Парламент працював під обстрілами в лютому і березні. Попрацюємо і в грудні, і в січні", - пояснив він.

"Слуга народу" Віталій Безгін додав: "Я готовий засідати хоч 1 січня і в Новорічну Ніч".

Нагадаємо, 13 грудня Рада проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

До кінця дня петиція до президента Зеленського з вимогою ветувати містобудівну реформу набрала більше 25 тисяч голосів.