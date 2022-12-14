Петиція до Зеленського із вимогою ветувати містобудівну реформу набрала більше 25 тисяч голосів

Петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 набрала понад 25 тисяч голосів менше ніж за дві доби.

Про це стало відомо зі сторінки петиції №22/173046-еп на сайті електронних петицій до президента України.

“Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проектом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Окрім цього пропонується створити "Містобудівну палату" при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною "Тендерною Палатою", - написав автор петиції Владислав Проценко.

Він також наголосив, що у разі прийняття цього законопроекту, процес хаотичного забудування українських міст і знищення історичних пам'яток буде пришвидшений.

“13 грудня після 18:00 нардепи підтримали реформу без обговорення і врахування зауважень різних сторін. Це суперечить позиції громадських організацій, ЗМІ, Асоціації міст України, які підписали спільну заяву. Петиція набрала голоси по суті одразу після голосування. Саме так блискавично суспільство відреагувало на нівелювання ключових правил демократії та парламентаризму. Вимагаємо у президента не підписувати законопроєкт і відправити його на доопрацювання. Не можна проводити відбудову України без участі громадян, ігноруючи публічні обговорення проєкту в комітеті. Не може бути так, щоб забудовникам було все, а громадянам нічого”, - наголосила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 грудня проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

За проголосували 228 нардепів. Зокрема, закон підтримали Нестор Шуфрич та Олександр Качний, які фігурують в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО, та інші нардепи, обрані від забороненої партії ОПЗЖ. “Європейська Солідарність” та “Батьківщина” не підтримали проєкт, а з фракції “Голос” лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Критичні зауваження до законопроєкту подав не лише Рух ЧЕСНО, а й Головне юридичне управління Верховної Ради, яке наголосило на тому, що низка положень є неконституційними. Свої застереження і пропозиції надали й інші організації.

До нардепів з вимогою не підтримувати проєкт звернулися провідні громадські організації та ЗМІ: Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, DЕ JURE, Автомайдан, “Наші гроші”, “Дзеркало тижня”, “Главком”, а також Асоціація міст України.

Перед голосуванням Асоціація міст України (АМУ) виступила категорично проти законопроєкту №5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що закон «веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації».

Заяву АМУ підписали близько 40 мерів українських міст. В тому числі мер Києва Віталій Кличко (голова АМУ), мер Львова Андрій Садовий, мер Хмельницького Олександр Симчишин, мер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Тернополя Віталій Надал, мер Рівного Олександр Третяк, мер Вінниці Сергій Моргунов, мер Житомира Сергій Сухомлин та інші.