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Росіяни перекидають техніку з Маріуполя у бік Запорізької області

Окупанти облаштовують ешелоновану оборону.

Росіяни перекидають техніку з Маріуполя у бік Запорізької області
Фото: Петро Андрющенко

Упродовж тижня у Маріуполі фіксують великий рух військової техніки в бік Запорізької області.

Про це сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Громадське радіо.

«Так упродовж тижня ми фіксуємо дуже великий рух і техніки і живої сили, і паливозаправників, і БК рухається саме в цей бік. Частково це, можливо, пов’язано з тим, що безпосередньо в Розівці і на кордоні Донецької і Запорізької областей ми те саме спостерігаємо. З іншого боку, з Бердянського напрямку росіяни після подій в Мелітополі, після «бавовни» в Бердянську відводять свої війська на більшу відстань і там облаштовують тилові військові бази», — розказав Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти охороняють міст в Маріупольському районі біля сіл Дем’янівка та Комишувате, який веде до окупованого Криму.

«Саме після бердянської «бавовни», декілька днів тому, у ті села, бо вони розташовані найближче до кордону з Запоріжжям на Бердянському напрямку було відведення військ окупантів. Приїхало понад 500 військових і в тому числі вони одразу облаштували охорону того самого мосту. Окупанти використовують його активно, він розташований саме на сухопутному шляху до Криму. Руйнування мосту може призвести для них до критичних наслідків», - сказав Андрющенко.

Росіяни облаштовують ешелоновану оборону, а також мінують території.

Нагадаємо, що раніше Андрющенко казав, що російські окупанти переміщують по Маріуполю системи ППО (комплекси С-300) та гусеничну техніку.

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