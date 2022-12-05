Намагаються сховати їх від ймовірного ураження, вважає радник мера.

Російські окупанти переміщують по Маріуполю системи ППО (комплекси С-300) та гусеничну техніку.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

"Після Маріупольської бавовни в ніч на суботу, окупанти виконують переміщення систем ППО (комплекси С-300) та гусеничної техніки в інші місця. Частково з північних кордонів міста ближче до західно-південних. Мабуть, сподіваються сховати подалі від зони потенційного ураження", - йдеться в повідомленні.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російська армія облаштувала склад боєприпасів неподалік однієї із місцевих шкіл.