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Окупанти переміщують по Маріуполю системи ППО

Намагаються сховати їх від ймовірного ураження, вважає радник мера.

Окупанти переміщують по Маріуполю системи ППО
Фото: Петро Андрющенко

Російські окупанти переміщують по Маріуполю системи ППО (комплекси С-300) та гусеничну техніку.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

"Після Маріупольської бавовни в ніч на суботу, окупанти виконують переміщення систем ППО (комплекси С-300) та гусеничної техніки в інші місця. Частково з північних кордонів міста ближче до західно-південних. Мабуть, сподіваються сховати подалі від зони потенційного ураження", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російська армія облаштувала склад боєприпасів неподалік однієї із місцевих шкіл.

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