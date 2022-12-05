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У Кропивницькому виникли перебої з водопостачанням, - ОВА

Після відновлення електропостачання водоканал розпочав поетапну подачу води.

У Кропивницькому виникли перебої з водопостачанням, - ОВА
Фото: Макс Левин

Через російські обстріли у Кропивницькому виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Енергетики були змушені відключити певну частину потужностей. Тому виникли перебої з подачею води споживачам Кропивницького. Наразі енергопостачання відновлено. Водоканал розпочав поетапну подачу води", - розповів Райкович.

Він закликав жителів регіону "дуже економно використовувати наявний ресурс" і "обов’язково постійно мати кількаденний запас води".

"В громадах, де довгий час не буде світла, прямуйте до "Пунктів Незламності", - додав очільник області.

Нагадаємо, 5 грудня через восьму масовану ракетну атаку Росії у Дніпропетровській області знеструмили насосні станції одного з п'яти водоканалів. В Одесі було повністю припинено водопостачання.

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