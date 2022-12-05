Більшість російських ракет збили сили ППО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які Росія запустила по Україні 5 грудня.

Про це глава держави заявив у Telegram.

"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетиками і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Повітряне командування “Схід” знищило 15 російських ракет над Дніпропетровщиною.