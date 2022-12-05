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Більшість російських ракет збили сили ППО, – Зеленський

Енергетики почати відновлювати світло.

Більшість російських ракет збили сили ППО, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які Росія запустила по Україні 5 грудня.

Про це глава держави заявив у Telegram.

"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетиками і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається", – заявив Зеленський.

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Повітряне командування “Схід” знищило 15 російських ракет над Дніпропетровщиною. 

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