Прокуратура забезпечила реалізацію арештованих активів і надходження до АРМА та Укрзалізниці на загальну суму 1,5 млрд грн, - ОГ

Майно було арештоване задля відшкодування завданих державі збитків та можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили поповнення депозитних рахунків АРМА на 579,3 млн гривень від реалізації арештованих товарно-матеріальних цінностей компаній - резидентів РФ та РБ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"АТ "Укрзалізниця" отримало 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали цим компаніям", - йдеться у повідомленні.

Майно було арештовано за клопотаннями прокурорів для відшкодування завданих державі збитків та можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків. У подальшому на підставі ухвал слідчих суддів арештоване майно передали в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами БЕБ України.

Нагадаємо, у вересні в управління АРМА було передано понад 50 білоруських залізничних вагонів-цистерн, які ввезли на територію України з РБ напередодні війни задля забезпечення потреб російської армії у перші дні агресії.