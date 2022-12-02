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В Україні частково відновили електропостачання на 88% пошкоджених енергооб’єктів

Також відремонтували 52 із 87 високовольтних ліній електропередач.

В Україні частково відновили електропостачання на 88% пошкоджених енергооб’єктів
Фото: energy.mk.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці Укренерго частково відновили електропостачання на 88% пошкоджених енергооб’єктів. Зокрема, на 45 пошкоджених російськими обстрілами підстанціях різного класу напруги.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вдалося відновити 52 із 87 високовольтних ліній електропередач. Станом на ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. 

"Значна кількість енергооб'єктів - підстанції та повітряні лінії - після виконання аварійно-відновлювальних робіт зазнавали повторних пошкоджень. Але знову й знову енергетики відновлюють пошкоджене та повертають світло", - зазначив премєр.

Шмигаль додав, що для проведення робіт Україна отримує обладнання для ремонту майже з усіх країн Європи. 

"Нам допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, Укренерго готується виставити Росії рахунок за знищені об'єкти енергоінфраструктури. Тим часом через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона.

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