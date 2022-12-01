Більше ніж півтори тисячі заявок на отримання мікрогранту за програмою “єРобота” подано на Київщині

У Київській області завершується реалізація державної програми “єРобота”, за якою можна отримати мікрогранти на стимулювання підприємницької діяльності. Йдеться як про створення, так і про розвиток власного бізнесу. Кінцевий термін проекту - 12 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Станом на 30 листопада на отримання мікрогранту всього подано 1514 заявок.

Позитивні рішення щодо фінансування для реалізації своїх бізнес-проектів отримали 174 бізнесмена Київщини. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, перевищує 38 млн гривень. Середній розмір гранту становить близько 232 тис. гривень.

Найпопулярнішими напрямками діяльності є:

оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів — 29,31%

переробна промисловість — 20,11%

тимчасове розміщення та організація харчування — 14,37%

професійна та наукова діяльність — 7,47%

сільське, лісове та рибне господарство — 6,28%.

“Претенденти на отримання мікрогрантів на постійній основі можуть отримувати консультації щодо порядку формування та подачі документів, розробки й доопрацювання бізнес-планів. Із цими запитами необхідно звертатися до Київської обласної служби зайнятості”, - розповіли в Київській ОВА.

При цьому ті особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість повторно подати свої бізнес-плани через Портал Дія.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.