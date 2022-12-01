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Більше ніж півтори тисячі заявок на отримання мікрогранту за програмою “єРобота” подано на Київщині

Позитивні рішення щодо фінансування вже отримали 174 бізнесмена Київщини.

Більше ніж півтори тисячі заявок на отримання мікрогранту за програмою “єРобота” подано на Київщині
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Київській області завершується реалізація державної програми “єРобота”, за якою можна отримати мікрогранти на стимулювання підприємницької діяльності. Йдеться як про створення, так і про розвиток власного бізнесу. Кінцевий термін проекту - 12 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА. 

Станом на 30 листопада на отримання мікрогранту всього подано 1514 заявок. 

Позитивні рішення щодо фінансування для реалізації своїх бізнес-проектів отримали 174 бізнесмена Київщини. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, перевищує 38 млн гривень. Середній розмір гранту становить близько 232 тис. гривень.

Найпопулярнішими напрямками діяльності є:

  • оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів — 29,31%
  • переробна промисловість — 20,11%
  • тимчасове розміщення та організація харчування — 14,37%
  • професійна та наукова діяльність — 7,47%
  • сільське, лісове та рибне господарство — 6,28%.

“Претенденти на отримання мікрогрантів на постійній основі можуть отримувати консультації щодо порядку формування та подачі документів, розробки й доопрацювання бізнес-планів. Із цими запитами необхідно звертатися до Київської обласної служби зайнятості”, - розповіли в Київській ОВА.

При цьому ті особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість повторно подати свої бізнес-плани через Портал Дія.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

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