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Укренерго готується виставити Росії рахунок за знищені об'єкти енергоінфраструктури

Компанія продовжує судитися за активи в Криму.

Укренерго готується виставити Росії рахунок за знищені об'єкти енергоінфраструктури
Фото: Макс Требухов

Укренерго планує невдовзі виставити Росії рахунок рахунок за знищені об'єкти енергоінфраструктури.

Про це заявив директор із правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков на VII Business & Legal Energy Forym.

За його словами, в компанії фіксують щодня всі пошкодження в реальному часі.

"Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму", - сказав Юрков.

Він додав, що триває процес розроблення правового механізму, завдяки якому "компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки".

Нагадаємо, за попередніми оцінками сума збитків Укренерго через військову агресію Росії становить понад 70 млрд грн.

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