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Норвегія збільшить кількість інструкторів для українських військових

Інструктори сприятимуть навчанню в рамках навчальної місії ЄС та Interflex у Великій Британії.

Норвегія збільшить кількість інструкторів для українських військових
Навчання українських воїнів
Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Уряд Норвегії вирішив збільшити підтримку міжнародних навчальних ініціатив у 2023 році.  

Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії. 

“Подальша підтримка України є абсолютно необхідною. Війна виснажлива і Україні дуже потрібні нові солдати. Навчання та освіта є абсолютно ключовими для подальшої оборонної битви, як для тих, хто проходить базову підготовку, так і для спеціалістів”, - сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам. 

Сьогодні в Норвегії працює близько 75 інструкторів, які вносять свій внесок у British Interflex. Уряд планує до 2023 року збільшити кількість інструкторів приблизно до 150. Вони сприятимуть навчанню в рамках навчальної місії ЄС та Interflex у Великій Британії. 

Окрім інструкторів, Норвегія також виділить 150 мільйонів норвезьких крон для навчальної місії ЄС. 

Як раніше повідомлялось, Норвегія планує надавати всебічну підтримку Україні протягом тривалого часу. Також Норвегія посприяла, аби Україна могла купувати газ на зиму. Цю ініціативу координує Європейський банк розвитку.

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