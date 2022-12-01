Ще два посольства України отримали листи з погрозами, - Кулеба

У Іспанії щонайменше п'ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли за різними адресами.

Ще два посольства України, крім посольства Іспанії, вчора та сьогодні отримали листи з погрозами. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

За його словами, погрози були “дуже конкретними” і йдеться про цілеспрямовану широкомасштабну кампанію проти України за кордоном.

“Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії”, - підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що потрібно “розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх надсилає (листи – ред.)”.

Незабаром МЗС, заявив міністр, вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

Крім того, як повідомила на брифінгу в Одесі міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.

«Наразі можу підтвердити, що отримано щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями. Вони були направлені на адресу різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю і на базу Торехонде Ордош», - зазначила пані Роблес.

При цьому вона зазначила, що жодна з таких чи подібних дій “не змінить чітке рішення Іспанії продовжувати підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітет”.

«У нас є чітке розуміння, що Україна зараз бореться за справедливу справу»,- резюмувала міністр оборони Іспанії.

Нагадаємо, учора у посольстві України в Мадриді у момент відкриття працівником посольства листапролунав вибух. Працівник дипломатичної установи отримав легкі поранення, його госпіталізували, проте незабаром виписали з лікарні.

Також повідомлялося, що іспанський премʼєр-міністрПедро Санчес також отримав лист із вибухівкою, подібно до тих, що були відправлені послу України