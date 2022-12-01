​Уряд Чехії підтримав продовження тимчасових віз для українців до березня 2024 року

Уряд Чехії затвердив можливість продовження віз тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2024 року - сьогодні цей термін обмежений березнем 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Проєкт рішення ще має розглянути парламент. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан зазначив, що стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.

Статус тимчасового захисту дає українським біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім - особисто.

За словами Ракушана, це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території країни.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія видала українським біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до інших країн.

У листопаді уряд Чехії офіційно визнав російський режим терористичним.