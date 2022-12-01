Уночі росіяни завдали удару по центру Херсона, вранці вчинили масований обстріл Авдіївки, – ОВА

Також окупанти били по Донецькій, Сумській, Харківській, Запорізькій і Луганській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області минулої доби російські війська випустили по прикордонню 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. В Білопільській громаді:росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Пошкоджено приміщення лікарні, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій сьогодні зранку був масований артобстіл центральної частини Авдіївки. Вночі – обстріли околиць Курахового; позиційні бойові дії в районі Водяного, Опитного, Первомайського Очеретинської громади; періодичні обстріли селищ Бахмутське, Яковлівка, Роздолівка Соледарської громади. Протягом доби – постійні обстріли Бахмута, селища Торське, Зарічне, населених пунктів вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу були поранені троє цивільних.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Залізничне, Ноаоандріївка, Чарівне, Малинівка, Преображенка. Надійшло 24 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російськими військовослужбовцями. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни знову обстрілювали Нікопольський район. Під вогонь російських "Градів" та важкої артилерії потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, газопровід та лінія електропередач. У Марганецькій громаді деталі обстрілів ще з’ясовуються.

На фронті на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести оборону. Протягом минулої доби росіяни здійснили вогневий вплив по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці і Білогорівці. Всього протягом доби ворог здійснив 56 обстрілів позицій захисників Луганської області. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахіви і Білогорівки.

У Харківській області збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Добровільна евакуація населення триває. Протягом доби росіяни практично кожні дві години наносили артилерійські удари. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, вночі (близько чотирьох годин) у Куп’янську окупанти вдарили ракетами С-300, є влучання лише по відкритих територіях. Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади. За даними екстренки, – без постраждалих.

У Херсонській області ситуація залишається складною. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Російські загарбники знову обстріляли Херсон.

Минулої доби окупанти били по середмістю. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці – російські снаряди падали на дорогу.

У ніч проти 1 грудня знову було завдано удару по Херсону. Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок, який знаходиться у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці почалася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

На окупованій території Херсонської області продовжуються обстріли міста Каховка зі сторони сіл Роздольне та Коробки.У звільнені громади Херсонської області доправляють гуманітарні вантажі від благодійних організацій, підприємств, волонтерів та в рамках державних програм.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Херсона йрнр було знеструмлено. Станом на вчора заживлено було 65% міста. Окупанти після виходу з міста бʼють по ньому щодня.