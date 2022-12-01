Атаки РФ на енергетику є частиною військової доктрини і покликані змусити до капітуляції, – Британія

Так званий SODCIT має на меті знищити важливі цілі, переважно інфраструктурні, і чинити психологічний тиск.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні, схоже, є першим прикладом спроби РФ реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, ухваленої останніми роками.

Росія передбачала, що для SODCIT треба буде задіювати ракети великої дальності для ударів по критичній національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її військових силах. Метою таких ударів є деморалізація населення і примус лідерів держави-ворога капіталювати, йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Удари Росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, масових гуманітарних страждань по всій Україні", – йдеться у повідомленні.

Однак ефективність такої стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей. Крім того, з огляду на те, що Україна успішно мобілізувалася протягом дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від SODCIT є ймовірно меншим, ніж якщо б він був розгорнутий на початковому етапі війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xE1OlJT6gW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 1, 2022

Згадок про російську стратегію знищення критично важливих цілей у відкритих джерелах не так багато. Незалежна неприбуткова аналітична організація CNA (Центр військово-морських аналізів) в звіті від 2021 року про російську військову стратегію присвятила SODCIT окремий розділ. Аналітики зазначали, що метою концепції є "створення умов для протидії загрозам і недопущення агресії, а у разі початку воєнних дій – нанесення супротивнику (коаліції) шкоди, під час якої вони відмовилися б від продовження (ескалація) на вигідних для Росії умовах".

"SODCIT – це операція, спрямована на завдання матеріальної та психологічної шкоди, одночасно обмежуючи жертви серед цивільного населення та уникаючи ненавмисної ескалації. Операція спрямована на критично важливі об'єкти або цілі військового, економічного та політико-адміністративного типу. До об’єктів можуть входити ті, що належать до «системи управління державою, збройні сили угруповання сил; ІСР та вузли зв’язку, ключові об’єкти економіки, інфраструктури та якості життя (включаючи неатомні електростанції, оборонну промисловість, цивільну авіацію, залізничні та автомобільні мости, порти), об’єкти комунальної інфраструктури та об’єкти масової інформації»", – зазначали в Центрі військово-морських аналізів.

Аналітики також писали, що психологічний вплив стратегії має на меті перевищити рівень матеріальних збитків, впливаючи на волю політичного керівництва до боротьби.

З 10 жовтня російська армія крилатими ракетами і ударними безпілотниками завдає ударів переважно по обʼєктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Наслідком стали масштабні руйнування, смерті мирних людей, дефіцит електроенергії по всій Україні.

У листопаді, крім електрообʼєктів, Росія почала бити по газових. Попереднього масованого ракетного удару ворог завдав 23 листопада. Військово-політичне керівництво України попереджало, що окупанти готують новий ракетний напад.