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Росіяни бомблять наш газовидобуток, – Шмигаль про ранковий обстріл Дніпра

Окупанти б’ють по Південному машинобудівному заводу.

Росіяни бомблять наш газовидобуток, – Шмигаль про ранковий обстріл Дніпра
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це пише Інтерфакс Україна.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", – сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

 

Нагадаємо, сьогодні близько восьмої ранку під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Росіяни поцілили ракетами у два райони міста. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них – 15-річна дівчинка. 

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