Росіяни бомблять наш газовидобуток, – Шмигаль про ранковий обстріл Дніпра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це пише Інтерфакс Україна.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", – сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Нагадаємо, сьогодні близько восьмої ранку під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Росіяни поцілили ракетами у два райони міста. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них – 15-річна дівчинка.