У Київській області зафіксовано проліт безпілотників та ракет

У Київській області було зафіксовано проліт ракет і ударних безпілотників Shahed. Працює протиповітряна оборона.

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм.

"Із самого ранку ворог масовано атакує Україну. Київська область – працює ППО. Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном. Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", – написав він.

Кулеба закликав не фотографувати ні роботу ППО, ні ворожі обʼєкти.

Нагадаємо, в Києві під час цієї повітряної тривоги збили дві ракети. ППО також працювала в Черкаській, Полтавській, Харківській, Київській областях. У Одесі та Дніпрі є влучання в обʼєкти інфраструктури.