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У Київській області зафіксовано проліт безпілотників та ракет

Працює ППО. 

У Київській області зафіксовано проліт безпілотників та ракет
Ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

У Київській області було зафіксовано проліт ракет і ударних безпілотників Shahed. Працює протиповітряна оборона.

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм

"Із самого ранку ворог масовано атакує Україну. Київська область – працює ППО. Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном. Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", – написав він. 

Кулеба закликав не фотографувати ні роботу ППО, ні ворожі обʼєкти. 

Нагадаємо, в Києві під час цієї повітряної тривоги збили дві ракети. ППО також працювала в Черкаській, Полтавській, Харківській, Київській областях. У Одесі та Дніпрі є влучання в обʼєкти інфраструктури. 

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