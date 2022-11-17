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У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)

Також збито безпілотники. 

У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Фото: alerts.in.ua

У Київській області і столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Спрацювала система ППО.

Про це поінформувала у Telegram Київська ОВА. 

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", – йдеться у повідомленні. 

Оновлення 11:52. Київська міська адміністрація повідомила, що над столицею було знищено чотири ракети та пʼять БпЛА Shahed.

Оновлено 9:40. У КМВА повідомили, що попередньо над Києвом збито дві крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється.

 

Раніше повідомлялося про роботу ППО у Черкаській, Полтавській і Харківських областях.

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