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Унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджені багатоповерхівки, коледж, газогін і лінії електропередач

Люди не ушкоджені.

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджені багатоповерхівки, коледж, газогін і лінії електропередач
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Вночі росіяни обстріляли “градами” і важкою артилерією чотири громади в Дніпропетровській області – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики залишилися 6 000 абонентів”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Через обстріл знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу, понад 40 000 родин лишилися без води. Енергетики уже лагодять лінії. В інших районах ніч з тривогою, та минулося без атак.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, уночі 16 листопада росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії. 

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