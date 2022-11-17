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Сьогодні суд у Нідерландах винесе вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17

Підозрювані, яким загрожує довічне ув'язнення, ховаються від правосуддя. 

Сьогодні суд у Нідерландах винесе вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Сьогодні суд у Нідерландах винесе вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у 2014 році.

Про це пише Reuters.

Представники потерпілих заявляють про важливість вироку, хоча підозрювані, яким загрожує довічне ув'язнення, ховаються від правосуддя. 

Вважається, що всі вони перебувають у Росії, яка їх не екстрадує.

Прокурори кажуть, що підозрювані, троє колишніх офіцерів російської розвідки та військовий лідер українських сепаратистів, допомогли організувати та транспортувати в Україну ракетний комплекс російської армії БУК, який використали для збиття літака.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. 

Ніхто з 298 осіб, що перебували на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

За фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. Потім до позову приєдналася і Малайзія.

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