Сьогодні суд у Нідерландах винесе вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у 2014 році.

Про це пише Reuters.

Представники потерпілих заявляють про важливість вироку, хоча підозрювані, яким загрожує довічне ув'язнення, ховаються від правосуддя.

Вважається, що всі вони перебувають у Росії, яка їх не екстрадує.

Прокурори кажуть, що підозрювані, троє колишніх офіцерів російської розвідки та військовий лідер українських сепаратистів, допомогли організувати та транспортувати в Україну ракетний комплекс російської армії БУК, який використали для збиття літака.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий.

Ніхто з 298 осіб, що перебували на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

За фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. Потім до позову приєдналася і Малайзія.