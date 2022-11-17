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Україна сама вирішить, за яких умов і коли вона буде готова піти на переговори з росіянами, - генерал Міллі

США продовжать підтримувати ЗСУ, щоб українці мали найкращі позиції також за столом переговорів.

Україна сама вирішить, за яких умов і коли вона буде готова піти на переговори з росіянами, - генерал Міллі
Фото: скірншот з відео

Все, чого просять українці, це засоби для ведення бою. І союзники сповнені рішучості надати їм ці засоби.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі.

Він зазначив, що військова перемога над РФ навряд чи буде досягнути в короткі терміни. Більш швидке розв’язання можливе шляхом політичних переговорів, але якщо на це піде сама Україна.

Міллі підкреслив, що Україна сама вирішуватиме, за яких умов і коли вона буде готова піти на переговори з росіянами. В свою чергу, США продовжать підтримувати ЗСУ, щоб українці мали найкращі позиції не лише на полі бою, а й за столом переговорів.

Генерал наголосив, що українці не просять нікого воювати за них, вони не прагнуть того, щоби американські, британські, німецькі чи французькі солдати воювали за їхню країну, і готові продовжувати вести успішні бойові дії.

“Навмисні удари по цивільній енергомережі, які спричиняють надмірні супутні збитки та непотрібні страждання цивільного населення є воєнним злочином”,- нагадав Міллі, і додав, що це особливо цинічно в період холодної пори року.

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України країни домовились посилити українську протиповітряну оборону.

Зокрема, Швеція надасть системи ППО, боєприпаси та інше озброєння на $287 млн. Артилерію, боєприпаси і системи ППО малої дальності виділить Польща.

Іспанія надасть пускові установки зенітних ракет HAWK і ракети до них, Канада виділить $500 млн військової допомоги, Німеччина доставить артилерію та боєприпаси до ракетних систем залпового вогню. Греція надішле 155-мм боєприпаси.

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