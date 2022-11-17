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Через російські обстріли Хмельницька АЕС втрачала повний доступ до електромережі, - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії.

Через російські обстріли Хмельницька АЕС втрачала повний доступ до електромережі, - МАГАТЕ
Фото: Пресслужба МАГАТЕ

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) 16 листопада тимчасово втратила повний доступ до електромережі через військові атаки РФ. Вона була змушена вмикати дизельні генератори для резервного живлення.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як протягом двох з половиною годин через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були втрачені чотири діючі лінії електропередач. повідомили в МАГАТЕ. У цей період було зупинено два реактори станції, що призупинило подачу електроенергії домогосподарствам, заводам тощо”, - повідомила МАГАТЕ.

Відновити зовнішнє електропостачання станція змогла більше ніж через дев’ять годин – о 03:45 16 листопада. Одна з цих ліній знову була втрачена приблизно через годину та відновлена лише об 11:25. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки.

Проблеми були і на Рівненській АЕС. Вона 15 листопада втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ, через що знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. Станція о 04:00 16 листопада збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подачу електроенергії в українську мережу.

“Це був дуже тривожний розвиток подій. Він показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція. У той час як на Хмельницькій атомній електростанції відновлено дистанційне електропостачання, вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії”, – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Як раніше повідомлялось, МАГАТЕ найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також у Чорнобильську зону.

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