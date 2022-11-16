Остін озвучив результати "Рамштайну": Україна отримає більше ППО

На сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України країни домовились посилити українську протиповітряну оборону.

Зокрема, Швеція надасть системи ППО, боєприпаси та інше озброєння на $287 млн. Артилерію, боєприпаси і системи ППО малої дальності виділить Польща, повідомив за результатами засідання міністр оборони США Ллойд Остін, пише Укрінформ.

Іспанія надасть пускові установки зенітних ракет HAWK і ракети до них, Канада виділить $500 млн військової допомоги, Німеччина доставить артилерію та боєприаси до ракетних систем залпового вогню. Греція надішле 155-мм боєприпаси.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання в форматі "Рамштайн" – уже сьоме. Воно відбувалося в онлайн-форматі. На відкритті Остін зазначив, що "нації доброї волі надалі підтримуватимуть Україну у той час, коли Росія продовжує обстрілювати українських цивільних і мирну інфраструктуру”.