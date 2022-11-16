Протягом доби окупанти завдали по території України два авіаційні і три ракетні удари, – Генштаб

Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ ввечері 266-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;
- на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
- на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;
- на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.
- На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.
В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.
Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.
У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 19 лютого. Також нардепи продовжили загальну мобілізацію ще на 90 днів.