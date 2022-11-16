Головний пріоритет НАТО зараз – надати Україні системи ППО, – Столтенберг

Україна має право захищатися від російської військової агресії. Тому головним пріоритетом НАТО є надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це заявив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів – надати Україні більше систем протиповітряної оборони", – сказав він.

[LIVE] 🔴 🎥 Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference after the meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland. https://t.co/l4yVwj9KE2 — Oana Lungescu (@NATOpress) November 16, 2022

Нагадаємо, за словами Столтенберга, ракета, що впала у Польщі 15 листопада, за попередніми даними, була випущена українською протиповітряною обороною. Однак провини України в цьому інцидентні немає.