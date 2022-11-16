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Головний пріоритет НАТО зараз – надати Україні системи ППО, – Столтенберг

Учора росіяни обстріляли ракетами низку областей України.

Головний пріоритет НАТО зараз – надати Україні системи ППО, – Столтенберг
Фото: nato.int

Україна має право захищатися від російської військової агресії. Тому головним пріоритетом НАТО є надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це заявив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів – надати Україні більше систем протиповітряної оборони", – сказав він.

 

Нагадаємо, за словами Столтенберга, ракета, що впала у Польщі 15 листопада, за попередніми даними, була випущена українською протиповітряною обороною. Однак провини України в цьому інцидентні немає. 

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