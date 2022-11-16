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Україна виступає за спільне розслідування падіння ракети в Польщі, – Данілов

“Готові надати докази російського сліду”.

Україна виступає за спільне розслідування падіння ракети в Польщі, – Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Україна просить надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

Про це повідомив у Twitter секретар РНБО України Олексій Данілов.

“Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО”, – заявив Данілов.

 

Нагадаємо, вчора о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок чого загинули двоє громадян Польщі.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, є багато ознак того, що ракета, яка впала учора на території Польщі, є ракетою ППО. Доказів того, що це було умисним нападом на Польщу, немає.

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