Міноборони Британії не вважає, що нинішні пошкодження Каховської дамби спричинять затоплення

Три водоскиди залишилася майже неушкодженими.

Каховська дамба на Дніпрі є місцем розташування великої гідроелектростанції і одним із двох головних шляхів перетину нижньої течії річки. Українські сили завдавали по мосту біля неї високоточних ударів із серпня, успішно перериваючи поповнення російської армії.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

"11 листопада 2022 року об’єкт зазнав ще більших значних пошкоджень, майже напевно через контрольоване руйнування відступаючими російськими військами. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити майбутнім українським просуванням", – йдеться у повідомленні.

На північному кінці дамби зруйновано три прольоти автомобільного і залізничного мостів, що зробило проїзд неможливим.

Проте три водоскиди залишилася майже неушкодженими. Теперішній рівень руйнувань навряд призведе до сильного затоплення нижче за течією.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jPzUwdPaqq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 16, 2022

Нагадаємо, окупанти в Херсонській області при відступі з правого берега річки Дніпро на лівий підривали мости й дороги, аби завадити українському просуванню.